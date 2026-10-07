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Цены на жизненно важные лекарства в России: почему рост не пугает, а что проверяет ФАС?

В России цены на жизненно важные лекарства растут, но не так быстро, как инфляция — об этом заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

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