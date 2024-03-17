В России разработали умную погодную станцию для дронов

Российские инженеры создали портативную метеостанцию для определения параметров атмосферы, которая позволит беспилотным летательным аппаратам выполнять полёты с учётом условий погоды, а операторам точнее наводить их на цель.
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