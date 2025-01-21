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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Avowed знакомит с миром Эоры с помощью короткого видео-гайда Obsidian Entertainment выпус...

Avowed знакомит с миром Эоры с помощью короткого видео-гайда Obsidian Entertainment выпус...

Avowed знакомит с миром Эоры с помощью короткого видео-гайдаObsidian Entertainment выпустила короткое видеоруководство к Avowed, чтобы познакомить с видами Эоры, мира, полного магии и тайн, о котором мы уже узнали в Pillars of Eternity.

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