Столкновение «Ютонга» и «Форда Транзит» на трассе Екатеринбург – Серов: есть пострадавшие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ФедералПресс. Ранним утром 9 октября 2026 года на 275-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов.
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