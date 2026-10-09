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Столкновение «Ютонга» и «Форда Транзит» на трассе Екатеринбург – Серов: есть пострадавшие

Столкновение «Ютонга» и «Форда Транзит» на трассе Екатеринбург – Серов: есть пострадавшие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ФедералПресс. Ранним утром 9 октября 2026 года на 275-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов.

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