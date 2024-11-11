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Россия может единовременно нанести по Украине удар 400 ракетами

Россия может единовременно нанести по Украине удар 400 ракетами

Российская Федерация накопила внушительный запас дальнобойных ракет для удара по Украине. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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