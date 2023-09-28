С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 368 подписчиков

20 причин, почему вам не нужны тридцатилетние мужчины

20 причин, почему вам не нужны тридцатилетние мужчины

Почему девушкам не стоит искать тридцатилетних. Дерзкий мужской взгляд на вечную проблему!«На этот пост меня подвиг топик одной милой девушки, — пишет Алекс Токарев, — которая отчаялась видеть вокруг двадцатилетних мальчиков и спрашивала, где мы, тридцатилетние мужчины, проводим свое время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Т
ТриэЛь
Автору нужно обратиться к психологу..
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх