20 причин, почему вам не нужны тридцатилетние мужчины

Почему девушкам не стоит искать тридцатилетних. Дерзкий мужской взгляд на вечную проблему!«На этот пост меня подвиг топик одной милой девушки, — пишет Алекс Токарев, — которая отчаялась видеть вокруг двадцатилетних мальчиков и спрашивала, где мы, тридцатилетние мужчины, проводим свое время.