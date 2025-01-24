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Новость: Расшифровка «черных ящиков» самолета под Актау оказалась некорректной

Новость: Расшифровка «черных ящиков» самолета под Актау оказалась некорректной

Вице-премьер Казахстана сообщил о выявленных расхождениях между официальной расшифровкой "черных ящиков" разбившегося самолета под Актау и их версией в интернете.

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