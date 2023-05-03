Федеральное агентство новостей №1

7 114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Корольков
    Автор, не знаете предмета, не пишите чушь. У нас все фирмы по обслуживаниюопасных объектов частные. У НАС ВСЕ!!!! ФИР...Оборудование рухн...
  • Анна
    От такого персонажа можно ожидать чего угодно.... И геморроя в том числе...Вызывает геморрой...
  • Людмила Абрамова
    везите в Россию гаденышаВ Ереване задержа...

Южная Корея и Индонезия приняли решение отказаться от американского доллара в дву[сторонних отношения

Южная Корея и Индонезия приняли решение отказаться от американского доллара в дву[сторонних отношения

Центробанки Южной Кореи и Индонезии во вторник подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, согласно которому страны обязуются использовать только внутренние валюты друг друга при двухсторонних экономических отношения[, сообщает Reuters.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх