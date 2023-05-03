Южная Корея и Индонезия приняли решение отказаться от американского доллара в дву[сторонних отношения

Центробанки Южной Кореи и Индонезии во вторник подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, согласно которому страны обязуются использовать только внутренние валюты друг друга при двухсторонних экономических отношения[, сообщает Reuters.
Центробанки Южной Кореи и Индонезии во вторник подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, согласно которому страны обязуются использовать только внутренние валюты друг друга при двухсторонних экономических отношения[, сообщает Reuters.
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