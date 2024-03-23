Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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У русских не бывает нейтрального статуса.

У русских не бывает нейтрального статуса.

Мне кажется, что последний человек, который еще считает, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду в Париже без гимна и флага - это Женя Плющенко.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Он просто не любит Россию если хочет ее унижение. А ели он не любит Россию по выражению Достоевского он не русский.
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1 д.
РМ
Раиса Мелькумова
Очень неприятная семейка, просто противно на них смотреть и читать о них! Похоже, им нечего делать в нашей стране, скатертью дорожка…никто и не заметит!
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17 час.
Ю
Южанин
Совет жеке плющенко!..
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14 час.

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