Главное управление разведки Украины фактически взяло на себя ответственность за очередной теракт, совершённый его агентами, – убийство бывшего командира подводной лодки Станислава Ржицкого, работавшего в последнее время замначальника мобилизационного отдела Краснодара.
УБИЙЦЕ ДАЛИ УЙТИ: СТРАННЫЕ ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ РАССТРЕЛА КАПИТАНА-ПОДВОДНИКА РЖИЦКОГО
Комментарии
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Николай Бодарев
В СМИ писали что Буданов погиб, однако это была всего лишь утка очередная, как и многие другие (про Залужного)
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
"терактов, в которых погибли Татарский, Стремоусов, Дугина и другие, " В прессе писали, что авто Стремоусова просто протаранил встречный автомобиль, вроде обычного ДТП на пути в Крым. А автор оповещает, что это был теракт... Тогда где результаты расследования, кто совершил это ДТП, какая судьба водилы ( если он - наёмный киллер) - или это фантазии автора?
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2 час.
Александр Рожков
Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого https://tass.ru/proisshestviya/18268691?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого
TACC
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1 час.
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