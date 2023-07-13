УБИЙЦЕ ДАЛИ УЙТИ: СТРАННЫЕ ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ РАССТРЕЛА КАПИТАНА-ПОДВОДНИКА РЖИЦКОГО

В СМИ писали что Буданов погиб, однако это была всего лишь утка очередная, как и многие другие (про Залужного)

ВМ

Владимир Минаков

"терактов, в которых погибли Татарский, Стремоусов, Дугина и другие, " В прессе писали, что авто Стремоусова просто протаранил встречный автомобиль, вроде обычного ДТП на пути в Крым. А автор оповещает, что это был теракт... Тогда где результаты расследования, кто совершил это ДТП, какая судьба водилы ( если он - наёмный киллер) - или это фантазии автора?