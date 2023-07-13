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УБИЙЦЕ ДАЛИ УЙТИ: СТРАННЫЕ ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ РАССТРЕЛА КАПИТАНА-ПОДВОДНИКА РЖИЦКОГО

УБИЙЦЕ ДАЛИ УЙТИ: СТРАННЫЕ ДЕВЯТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ РАССТРЕЛА КАПИТАНА-ПОДВОДНИКА РЖИЦКОГО

Главное управление разведки Украины фактически взяло на себя ответственность за очередной теракт, совершённый его агентами, – убийство бывшего командира подводной лодки Станислава Ржицкого, работавшего в последнее время замначальника мобилизационного отдела Краснодара.

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Комментарии
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Николай Бодарев
В СМИ писали что Буданов погиб, однако это была всего лишь утка очередная, как и многие другие (про Залужного)
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;терактов, в которых погибли Татарский, Стремоусов, Дугина и другие, &quot;         В прессе писали, что авто  Стремоусова просто протаранил встречный автомобиль, вроде обычного ДТП на пути в Крым. А автор оповещает, что это был теракт... Тогда где результаты расследования, кто совершил это ДТП, какая судьба водилы ( если он - наёмный киллер) - или это фантазии автора?
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2 час.
Александр Рожков
Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого                                 https://tass.ru/proisshestviya/18268691?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop
Суд в Краснодаре арестовал подозреваемого в убийстве Ржицкого
TACC
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1 час.

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