После склеивания пластик выглядит как новый и без следов клея: помогла простая хитрость умельцев

При ремонте пластиковых деталей часто используют секундный клей. За символическую цену я приобрел себе радиатор с поврежденным кулером, который изначально хотел склеить секундным клемм, но затем вспомнил, что на черном цвете его будет сильно заметно и может появиться белый налет.
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