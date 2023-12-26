После склеивания пластик выглядит как новый и без следов клея: помогла простая хитрость умельцев

При ремонте пластиковых деталей часто используют секундный клей. За символическую цену я приобрел себе радиатор с поврежденным кулером, который изначально хотел склеить секундным клемм, но затем вспомнил, что на черном цвете его будет сильно заметно и может появиться белый налет.