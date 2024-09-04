Медведев: разницы между Трампом и Харрис по Украине не будет

Острая ситуация на Украине выгодная для США в любом случае, поэтому позиции кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис по конфликту на Украине принципиально не отличаются, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 4 сентября на брифинге.
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