Медведев: разницы между Трампом и Харрис по Украине не будет

Острая ситуация на Украине выгодная для США в любом случае, поэтому позиции кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис по конфликту на Украине принципиально не отличаются, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 4 сентября на брифинге.