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«Скопинского маньяка» отпустили из СИЗО. Он проходит по делу о сокрытии убийства

Суд в Рязанской области освободил из-под стражи 72-летнего Виктора Мохова, получившего в СМИ прозвище «скопинский маньяк», передает 25 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета (СК) по Рязанской области.

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