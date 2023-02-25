«Скопинского маньяка» отпустили из СИЗО. Он проходит по делу о сокрытии убийства

Суд в Рязанской области освободил из-под стражи 72-летнего Виктора Мохова, получившего в СМИ прозвище «скопинский маньяк», передает 25 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета (СК) по Рязанской области.