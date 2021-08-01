16-ядерный процессор Intel Core i9-12900 (Intel Alder Lake-S) уступил по производительности Core i9-11900K. Но есть нюанс

В базе UserBenchmark засветился некий новый процессор Intel под обозначением 0000. Описание указывает на наличие 16 вычислительных ядер и поддержку 24 потоков: точно такие же параметры у топовой модели линейки Intel Alder Lake-S – Core i9-12900.
В базе UserBenchmark засветился некий новый процессор Intel под обозначением 0000. Описание указывает на наличие 16 вычислительных ядер и поддержку 24 потоков: точно такие же параметры у топовой модели линейки Intel Alder Lake-S – Core i9-12900.
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