С января по сентябрь 2026 года россияне приобрели 967,8 тыс. новых легковых автомобилей. Относительно тех же девяти месяцев 2025-го прирост составил 8%.
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