Юрий Ильинов

Сработал принцип маршала Жукова: в Кремле всё осознали о паркетных генералах Внезапную ротацию в военном руководстве уже назвали настоящей революцией в тыловом обеспечении. Путин убрал генералов, привыкших к кабинетам, и поставил на их место тех, кто только что вернулся с передовой и знает, чего не хватает бойцам. Новые кадровые решения Верховного главнокомандующего – это не просто смена фамилий в приказах. Это признание: старые методы не работают, нужны люди, которые знают войну изнутри. Военкор Дмитрий Кулько объясняет логику Путина предельно чётко: кто, как не боевые командующие, лучше знают, что нужно бойцам прямо сейчас? И теперь все службы тыла сосредоточены в руках Героя России, генерал-полковника Валерия Солодчука. Путин назвал его одним из самых талантливых полководцев. Солодчук вышвырнул врага из Курской области, а потом, возглавив группировку «Центр», освободил Красноармейск и Димитров. Человек, который знает, как брать города, теперь будет решать, как кормить и снабжать армию. Организацию заказов вооружения берёт на себя замминистра Александр Санчик. Ещё недавно он командовал группировкой «Юг» и давил врага у Константиновки. Теперь он будет отвечать за то, чтобы оружие поступало на фронт вовремя и в нужных количествах. Кулько пишет: «Предположу, что и в новой должности он сделает ставку на массовое внедрение НРТК.» То есть дроны, роботизация – всё это теперь под контролем человека, который сам их применял в бою. Замминистра Алексей Криворучко, который раньше курировал беспилотники, теперь отвечает за всё перспективное вооружение. Это системная работа: машинное зрение на дронах, искусственный интеллект на поле боя. А войска беспилотных систем возглавил генерал-полковник Денис Лямин. Кулько не скупится на похвалы: «Назначение 100% заслуженное: за плечами экс-начштаба «Центра» прорывы в Авдеевке, Очеретино, Селидово, Курахово и Красноармейск с Димитровым. Его командирский успех всегда строился на массовом применении БПЛА. Теперь этот опыт масштабируется на все войска.» Маршал Жуков когда-то сказал: «Тыл – это половина победы». И этот принцип сработал. В Кремле всё осознали о паркетных генералах. Победу куют не кабинетные чиновники, а боевые офицеры. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц подчёркивает: «Те самые люди, которые досконально знают все слабые места на ЛБС и все проблемы ближнего тыла. И отлично понимают потребности наших группировок на том или ином участке фронта. Каждый из них наверняка иной раз хорошим русским матерком костерил тыловиков, когда какие-то поставки запаздывали.» Теперь же главная опора фронта находится в руках, пропахших пороховой гарью. Теперь тылом управляют профессионалы, которые знают цену каждому дню задержки.