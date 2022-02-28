Предавшись пьянству и разврату, кухарка правила страной

Наши колумнисты Николай и Наталья Варсеговы размышляют о причудах российской истории Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА С приходом Екатерины Первой к власти, как пишут историки, Россия, изрядно вымотанная Петром, теперь отдыхала и веселилась.
Наши колумнисты Николай и Наталья Варсеговы размышляют о причудах российской истории Николай ВАРСЕГОВ и Наталья ВАРСЕГОВА С приходом Екатерины Первой к власти, как пишут историки, Россия, изрядно вымотанная Петром, теперь отдыхала и веселилась.
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