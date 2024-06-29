Собаки и их пожитки: американка показала всю суть собачьей жизни

Американка Алисия Риюс (Alicia Rius) очень любит животных и профессионально их фотографирует. В своем проекте «Собачья жизнь» она решила сделать не просто банальные портреты — коллажи рассказывают собачьи истории, передают индивидуальность собак с помощью тех мелочей, которые составляют их жизнь и счастье.
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