Красные буржуи: как Ленин и большевики жили в Европе до 1917 года

Буржуи живут за счёт эксплуатации, кого эксплуатировал Ленин и его соратники,какими заводами и фабриками обладал, для получения дохода? Автор и кто с ней согласен,пусть опровергнут эту данность.Работать и печататься в газетах и журналах, это не праздное прожигание жизни, а тем более создать партию сумевшую сделать революцию, этого буржуй даже в мыслях представить себе не может,ему и так хорошо. Вот примерно такая моя отсебятина.

SI

Sergey Ivanov

Господа демагоги! К вашему сведению, сифилис в 19.. начале 20 века был весьма распространен! И дело вовсе не в какой- то «распущенности». Просто таков был уровень тогдашней антисептики. Заразиться можно было от чего угодно: от мочалки, от того, что искупался в грязном пруду, от того, что просто поздоровался за руку с больным.... И что следует из того, что Ленин болел сифилисом (если болел, что не факт)? А если бы он болел раком? Туберкулезом? Наконец, просто гриппом или еще более простой простудой? И что, болезнь Ленина автоматически делает недействительными все тома его сочинений? Господа! Если у вас еще сохранились хоть какие- то представления о приличиях- то давайте обсуждать не болячки Вождя, а его теорию! Что, слабо? Мозгов не хватает? Как же так получилось, что Ленин, у которого мозг был поражен сифилисом, оказался выше вас? Или вы больны чем- то более серьезным?