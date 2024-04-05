Ленин вернулся в Россию в феврале 1917 года, а до этого вождь и будущие министры СССР жили в эмиграции в Европе почти 15 лет! В советских учебниках рассказывается как бедно жил Ильич с Крупской, стирали вещи сами чуть ли не в свете керосиновой лампы, а Надежда подрабатывала репетиторством.
Красные буржуи: как Ленин и большевики жили в Европе до 1917 года
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Буржуи живут за счёт эксплуатации, кого эксплуатировал Ленин и его соратники,какими заводами и фабриками обладал, для получения дохода? Автор и кто с ней согласен,пусть опровергнут эту данность.Работать и печататься в газетах и журналах, это не праздное прожигание жизни, а тем более создать партию сумевшую сделать революцию, этого буржуй даже в мыслях представить себе не может,ему и так хорошо. Вот примерно такая моя отсебятина.
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32 мин.
Лариса Шемисова
А никто, он прекрасно знал иностранные языки, закончил с отличием гимназию и Казанский университет, а платили редакции газет и журналов, в которых печатался. А у Горького выходили книги в зарубежных издательствах - вот его переводили. По данным ЮНЕСКО, произведения Ленина занимают 7-е место в мире среди переводной литературы всех других авторов.Печатался в основном в "социал - демократических" изданиях в Лондоне, Париже, Женеве.
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17 мин.
SI
Sergey Ivanov
Господа демагоги! К вашему сведению, сифилис в 19.. начале 20 века был весьма распространен! И дело вовсе не в какой- то «распущенности». Просто таков был уровень тогдашней антисептики. Заразиться можно было от чего угодно: от мочалки, от того, что искупался в грязном пруду, от того, что просто поздоровался за руку с больным.... И что следует из того, что Ленин болел сифилисом (если болел, что не факт)? А если бы он болел раком? Туберкулезом? Наконец, просто гриппом или еще более простой простудой? И что, болезнь Ленина автоматически делает недействительными все тома его сочинений? Господа! Если у вас еще сохранились хоть какие- то представления о приличиях- то давайте обсуждать не болячки Вождя, а его теорию! Что, слабо? Мозгов не хватает? Как же так получилось, что Ленин, у которого мозг был поражен сифилисом, оказался выше вас? Или вы больны чем- то более серьезным?
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5 мин.
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