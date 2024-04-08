В Самаре рядом со стадионом “Самара Арена” провалился асфальт

Последствия инцидента попали в объектив блогера Евгения Щекина.Так, на опубликованных кадрах видно, как на повороте с улицы Арены-2018 на улицу Демократическую образовался серьезный провал дорожного полотна.
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