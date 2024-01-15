Директор барнаульского "Горэлектротранса" находится под домашним арестом

В отношении Николая Петряшина расследуют уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий В Барнауле директора муниципального предприятия "Горэлектротранс" Николая Петряшина отправили под домашний арест на время расследования дела по уголовной статье, пишет "Толк".
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