Строгие нравы: за какие 6 действий вас сожгли бы на костре, а сегодня так делают все Алёна Юрьева Средневековье — это эпоха, когда религия и общественные нормы диктовали образ жизни, а любые отклонения могли привести к смертному приговору.
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