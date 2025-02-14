«Как они живут, я сейчас заплачу» – эмигрант зарыдал в русском магазине.

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Валентина

Супер анекдот!! Спасибо! Но, к сожалению, объективности ради: обилие товаров /не всегда лучшего качества/ не является основным показателем хорошей достойной жизни большинства населения РФ, большинство при нынешнем бандитском капитализме продолжают жить в стабильной нищете и в магазин ходят, как в музей, покупая минимум, чтобы не умереть с голоду, а при этом жируют кучка олигархов и высокопоставленных чиновников, обслуживающих их. Пока не будут отменены итоги грабительской приватизации, не возвращены народу под контроль государства природные ресурсы и стратегические отрасли - нищета не будет преодолена. Кстати, в СССР, бомжей, безработных не было, любой человек находился под настоящей заботой государства, знал куда обратиться за помощью: в любую редакции газеты, профсоюз, райком исполком, комитет партийного контроля и т.д. проблема решалась быстро, в течение месяца и чиновники боялись как огня, этих жалоб, потому что при проверке с ними не церемонились, да и их количество в разы было меньше, чем сейчас. Да, дефицит был, но продукты были более качественные без вредных добавок и 1 руб. можно было прожить, образование и медицина были бесплатные, никто не вымогал за это деньги, это было стыдно и позором, проезд, квартплата, лекарства и т.д. стоили копейки и нам нетрудно было их оплачивать. Все изменилось с приходом предателей к власти Горбачева и Ельцина, и их окружения, которые по указке США умышленно создавали дефицит для разрушения экономики СССР. Нужна политическая воля для возврата социальных гарантий народу в стране, а для этого нужно вернуть народу природные ресурсы и стратегические отрасли, разрешить только честный бизнес: малый и средний, а олигархи и прочий крупный капитал должны вернуть награбленное стране и народу. Шведова.