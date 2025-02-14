Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Валентина
    Супер анекдот!! Спасибо! Но, к сожалению, объективности ради: обилие товаров /не всегда лучшего качества/ не является...«Как они живут, я...
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«Как они живут, я сейчас заплачу» – эмигрант зарыдал в русском магазине.

«Как они живут, я сейчас заплачу» – эмигрант зарыдал в русском магазине.

По интернету разлетается ролик о том, как в одном из российских супермаркетов «колбасит» и буквально доводит до слёз одного мигранта из одной особенной страны, которую нетрудно будет угадать прямо по первым же словам автора записи.

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Комментарии
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J
Juri
гейжопа тонет в говне,нашествие крыс и клопов,готовяться есть личинок и червяков,одним словом-цивилизация!
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8 час.
Андрей Шишинов
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4 час.
В
Валентина
Супер анекдот!! Спасибо! Но, к сожалению, объективности ради: обилие товаров /не всегда лучшего качества/ не является основным показателем хорошей достойной жизни  большинства населения РФ, большинство при  нынешнем  бандитском капитализме продолжают жить в стабильной нищете и в магазин ходят, как в музей,  покупая  минимум, чтобы не умереть с голоду, а при этом жируют кучка олигархов и высокопоставленных чиновников, обслуживающих их. Пока не будут отменены итоги  грабительской приватизации, не возвращены народу под контроль государства природные ресурсы и стратегические отрасли - нищета не будет преодолена. Кстати, в СССР, бомжей, безработных не было, любой человек находился под настоящей заботой государства, знал куда обратиться за помощью: в любую редакции газеты, профсоюз, райком исполком, комитет партийного контроля  и т.д.  проблема решалась быстро, в течение месяца и чиновники боялись как огня, этих жалоб, потому что при проверке с ними не церемонились, да и их количество в разы было меньше, чем сейчас.  Да, дефицит был,  но продукты были  более качественные без вредных добавок и 1 руб. можно было прожить, образование и медицина были бесплатные, никто не вымогал за это деньги, это было стыдно и позором, проезд, квартплата, лекарства и т.д. стоили копейки и нам нетрудно было их оплачивать. Все изменилось с приходом предателей к власти Горбачева и Ельцина,  и их окружения, которые по указке США умышленно  создавали дефицит для разрушения экономики СССР.  Нужна политическая воля для возврата социальных гарантий народу в  стране, а для этого нужно вернуть народу природные ресурсы и стратегические отрасли, разрешить только честный бизнес: малый и средний,  а олигархи и прочий  крупный капитал должны вернуть  награбленное  стране и народу.  Шведова.
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