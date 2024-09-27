Врачи рассказали о компьютерном зрительном синдроме и его лечении

Излучение современных компьютеров особого вреда глазам не наносит. Те мониторы, с которыми мы привыкли иметь дело, уже снабжены защитными фильтрами и матовым покрытием, которое не дает бликов, раздражающих зрение.
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