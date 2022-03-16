Овечкин о том, что обошел Ягра: «Если бы не КХЛ, он был бы вторым по голам в истории. Может, и первым. Но что есть, то есть, я счастлив»

Александр Овечкин высказался о том, что обогнал Яромира Ягра по голам в НХЛ.  «Это очень круто. Когда обходишь таких легенд, это остается в истории навсегда.

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