Вражеский дрон «получил по щам» от нашего бойца: смертельная схватка

На видео видно, как вражеский беспилотник нацелен на российского бойца. Однако на пути вражеской птички оказался наш боец, который не только не испугался дрона, но и мастерски сбил его, попав в него вещмешком.
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