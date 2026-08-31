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Топ-5 причин пойти на Московскую международную книжную ярмарку — 2026

Топ-5 причин пойти на Московскую международную книжную ярмарку — 2026

Со 2 по 6 сентября «Гостиный Двор» на пять дней превратится в самую многолюдную библиотеку страны: более 300 издательств, столько же мероприятий и ни одного повода остаться дома.

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