Со 2 по 6 сентября «Гостиный Двор» на пять дней превратится в самую многолюдную библиотеку страны: более 300 издательств, столько же мероприятий и ни одного повода остаться дома.
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