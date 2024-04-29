Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия подарила Вьетнаму памятник Ленину

Россия подарила Вьетнаму памятник Ленину

Во Вьетнаме незадолго до дня рождения Ленина открыли памятник Ильичу. На церемонии присутствовал посол России во Вьетнаме и делегация Ульяновской области.

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