Проект по дистанционному наблюдению за пациентами с диабетом расширят

РИА Новости/Виталий Белоусов В 2025 году в России планируют расширить проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией с использованием платформы "Персональные медицинские помощники".
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