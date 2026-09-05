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Путин наградил космонавта Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Путин наградил космонавта Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени космонавта-испытателя Сергея Рыжикова.

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