Какие изменения ждут россиян в августе. Повышение пенсий и наследование цифровых рублей

Накопительные пенсии 118,8 тыс. россиян будут увеличены на 7% с 1 августаАлександр Щербак/ТАСС С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты, кредитные организации будут работать с должниками по новым правилам.