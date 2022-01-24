Ягоди годжі як приймати для схуднення відгуки. Як правильно вживати ягоди

Останнім часом ягоди годжі стали одним з найпопулярніших засобів для скидання зайвої ваги. Його вживання допомагає швидше спалювати жири, нормалізувати обмінні процеси в організмі, має антицелюлітні властивості і допомагає приборкати сильний апетит.