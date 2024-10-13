Омские врачи спасли пациентку с полностью обескровленным полушарием мозга

Омские медики спасли пациентку с полностью обескровленным правым полушарием мозга, проведя экстренное удаление тромба из внутренней сонной артерии, сообщает 13 октября интернет-портал «Российской газеты».
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