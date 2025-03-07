Роман Алехин: Коротко о важном за сутки:

Коротко о важном за сутки:- Лидеры 26 стран ЕС заявили о намерении продолжать и наращивать санкционное давление на Россиюмы готовы продолжать войну- Военный контингент ЕС на Украине будет означать прямую войну стран Европы против России, сообщил Лавровтак он уже есть, в том числе в Курской области.
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