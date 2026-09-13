«Неожиданный заход в Тартус»: почему появление БПК «Адмирал Левченко» в Сирии стало не сюрпризом, а подтверждением устойчивости.

«Адмирал Левченко» проекта 1155 Источник изображения: Wikipedia Commons // Navy Французское издание Le Figaro назвало заход корабельной группы ВМФ России в Тартус «неожиданным».
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