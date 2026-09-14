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В проекте «Активный гражданин» запустили голосование за лучшие летние кадры «Мосфото»

В проекте «Активный гражданин» запустили голосование за лучшие летние кадры «Мосфото»

Снимки разбиты на четыре тематические категорииПроект «Активный гражданин» совместно с городским медиабанком «Мосфото» открыл голосование за лучшие фотографии летних мероприятий.

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