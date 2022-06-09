«Я понимаю тех, кто ратовал за создание «СМЕРШ» во время Великой Отечественной...»

В очередной раз приходится возвращаться к теме «героической глупости» некоторых из сограждан. Точнее – к теме «случайного предательства» людей, не осознающих этого.
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