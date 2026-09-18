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Аргументы недели

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В Ракитном ребёнок погиб при детонации взрывоопасного предмета

В Ракитном ребёнок погиб при детонации взрывоопасного предмета

Трагедия произошла 18 сентября в посёлке Ракитное Белгородской области. Восьмилетний мальчик нашёл на территории домовладения взрывоопасный предмет и поднял его.

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