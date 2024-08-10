Министр обороны России Андрей Белоусов разыграл мощный козырь для ситуации под Курском, направив в регион бойцов ЧВК "Вагнер".
«Бахмут им покажется сказкой»: «вагнерам» под Курском даны особые полномочия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ ! в плен не брать. Полная зачистка хохлофашистов. Освобождайте Землю от нечисти.
Ответить
15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Дорогие наши ВОИНЫ! Валите ВСЕХ , вторгшихся на территорию России !! Этих шароварных пи@оров давно ждёт бандера!!! И, пусть Вам сопутствует Удача, Успех и- ВЕЗЕНИЕ! ОСТАНЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!, ЖИВЫМИ!!!
Ответить
15 час.
bianka Белая
Лучше не хвастать. То, что допустили вторжение армады ВСУк на нашу территорию, разгром нашей колонны хаймерсом, это провал. А теперь- всё, что сможем сделать- это лишь исправление ошибок, а не триумф. Чтобы хотя бы отомстить, надо выдавить укротварей на территорию У и там уничтожить. Всех. И не останавливаться , продолжая начатое методичное уничтожение укропских аэродромов, эшелонов, складов боеприпасов и штабов с натовскими и укроповскими генералами.Надеюсь, силы у нас есть? После ареста армейских воров снабжение фронта налажено?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии