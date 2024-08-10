bianka Белая

Лучше не хвастать. То, что допустили вторжение армады ВСУк на нашу территорию, разгром нашей колонны хаймерсом, это провал. А теперь- всё, что сможем сделать- это лишь исправление ошибок, а не триумф. Чтобы хотя бы отомстить, надо выдавить укротварей на территорию У и там уничтожить. Всех. И не останавливаться , продолжая начатое методичное уничтожение укропских аэродромов, эшелонов, складов боеприпасов и штабов с натовскими и укроповскими генералами.Надеюсь, силы у нас есть? После ареста армейских воров снабжение фронта налажено?