«Бахмут им покажется сказкой»: «вагнерам» под Курском даны особые полномочия

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Комментарии
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Людмила Лиханова
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ ! в плен не брать. Полная зачистка хохлофашистов. Освобождайте Землю от нечисти.
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Дорогие наши ВОИНЫ! Валите ВСЕХ , вторгшихся на территорию России !! Этих шароварных пи@оров давно ждёт бандера!!! И, пусть Вам сопутствует Удача, Успех и- ВЕЗЕНИЕ! ОСТАНЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!,  ЖИВЫМИ!!!
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15 час.
bianka Белая
Лучше не хвастать. То, что допустили вторжение армады ВСУк на нашу территорию, разгром нашей колонны хаймерсом, это провал. А теперь- всё, что сможем сделать- это лишь исправление ошибок, а не триумф. Чтобы хотя бы отомстить, надо выдавить укротварей на территорию У  и там уничтожить. Всех. И не останавливаться , продолжая начатое методичное уничтожение укропских аэродромов, эшелонов, складов боеприпасов и штабов с натовскими и укроповскими генералами.Надеюсь, силы у нас есть? После ареста армейских воров снабжение фронта налажено?
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10 час.

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