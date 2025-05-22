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Юрист Хаминский объяснил, что грозит россиянам за борщевик на дачном участке

Юрист Хаминский объяснил, что грозит россиянам за борщевик на дачном участке

Борщевик Сосновского внесён в классификатор сорных растений. Поэтому владельцы земельных участков должны систематически бороться с ним, предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

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