Юрист Хаминский объяснил, что грозит россиянам за борщевик на дачном участке

Борщевик Сосновского внесён в классификатор сорных растений. Поэтому владельцы земельных участков должны систематически бороться с ним, предупредил в беседе с RT юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии