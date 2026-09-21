Собянин: Более 6 трлн руб. поступит из Москвы в федеральный бюджет в этом году

Более шести триллионов рублей поступит с территории Москвы в федеральный бюджет в 2026 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии при участии министра финансов РФ Антона Силуанова на Московском финансовом форуме 2026 года, который открылся 21 сентября в ЦВЗ «Манеж».