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МОСИНФОРМ

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Собянин: Более 6 трлн руб. поступит из Москвы в федеральный бюджет в этом году

Собянин: Более 6 трлн руб. поступит из Москвы в федеральный бюджет в этом году

Более шести триллионов рублей поступит с территории Москвы в федеральный бюджет в 2026 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии при участии министра финансов РФ Антона Силуанова на Московском финансовом форуме 2026 года, который открылся 21 сентября в ЦВЗ «Манеж».

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