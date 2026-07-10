Подведены итоги первого этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026»

«В России под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности в июне этого года МВД России совместно с ФСБ России и Росфинмониторингом проведен первый этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026».
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