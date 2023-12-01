Стало известно, что нужно сделать перед Новым годом для удачи в финансах

Фото Мишель Хендерсон на Unsplash Когда, как не на Новый год мы загадываем желания и строим планы на будущее? А что можно сделать, чтобы обрести финансовое благополучие в будущем году? Коуч Ольга Нафи поделилась ценными рекомендациями с журналом «Клео.
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