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FinFax - Новости банков и вкладов

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В Москве с 2025 года увеличивается транспортный налог на автомобили

В Москве с 2025 года увеличивается транспортный налог на автомобили

В Москве с 2025 года будут увеличены ставки транспортного налога. Депутаты Мосгордумы, которые предложили изменения в налоговое законодательство столицы, объяснили свое решение тем, что налог оставался неизменным в течение десяти лет.

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