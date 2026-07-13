Глава НАСА прибыл на космодром Байконур перед проводами экипажа на МКС

Директор Американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман прибыл на космодром Байконур для участия в церемонии проводов международного экипажа корабля «Союз МС-29».
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