Происшествия

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В Архангельской области глава одного из муниципальных образований задержан по подозрению в получении взятки и присвоении денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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