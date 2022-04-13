В Архангельской области глава одного из муниципальных образований задержан по подозрению в получении взятки и присвоении денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из муниципальных образований Архангельской области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело против депутата Верховной Рады В.А. Наливайченко за призывы к насилию в отношении российских военных
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства повреждения железнодорожных путей в Белгородской области
- По фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине возбуждено уголовное дело
Свежие комментарии