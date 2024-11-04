В Самарской области в преддверии Дня народного единства полицейские, общественники и «Движение Первых» вручили юным гражданам их первые паспорта

В Тольятти, Клявлинском и Похвистневском районах в преддверии Дня народного единства сотрудники полиции совместно с представителями Общественного Совета и «Движения Первых» провели торжественные мероприятия, в ходе которых вручили первые паспорта юным жителям региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии