В Самарской области в преддверии Дня народного единства полицейские, общественники и «Движение Первых» вручили юным гражданам их первые паспорта

В Тольятти, Клявлинском и Похвистневском районах в преддверии Дня народного единства сотрудники полиции совместно с представителями Общественного Совета и «Движения Первых» провели торжественные мероприятия, в ходе которых вручили первые паспорта юным жителям региона.