Алтайские компании заплатили более 450 млн рублей налога на сверхприбыль

Такой налог необходимо заплатить, если арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась более 1 млрд рублей В Алтайском крае компании, средняя прибыль которых превышает 1 млрд рублей, перечислили в федеральный бюджет 453,5 млн рублей в виде налога на сверхприбыль, сообщили в региональной ФНС.