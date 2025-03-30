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Теперь только тюрьма или виселица: Зеленского красиво развели юристы Трампа

Теперь только тюрьма или виселица: Зеленского красиво развели юристы Трампа

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ Со вчерашнего вечера весь Голливуд уже почти сжевал локти от зависти: Трамп со товарищи представили публике последний акт криминально-приключенческой драмы "Ловушка для зеленого коротышки", где провинциальному комедианту подсовывали куски роли халифа на час, а в итоге на него повесили все долги погорелого театра.

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Комментарии
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Владимир Лев
30 апреля через месяц. У Зели есть возможность повторить как это сделал Адольф с Евой.
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Только пожизненный срок или виселица.
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10 час.
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