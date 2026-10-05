Греция вновь настоятельно требует от Германии репарации за деяния нацистов. Cумма претензий достигает 341 млрд евро

Президент Греции Константинос Тасулас вновь поднял вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, понесённый страной от деяний немецких нацистов во время Второй мировой войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Зеленский потребо...
- IV Дискомфортно, но ...
- IV Фронт подошел впл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым